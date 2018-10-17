В колледже в оккупированной Керчи нашли взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В колледже в оккупированной Керчи, где в среду произошло массовое убийство, обнаружили взрывное устройство. Сейчас устройство изучают, сообщил представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) России Андрей Пржездомский в эфире одного из телеканалов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаружено взрывное устройство", - сказал Пржездомский.
Напомним, уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на "Убийство".
Как сообщал УНН, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже. В результате взрыва погибли 18 человек, около 40 ранены.
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Напомним, российский следственный комитет по Крыму квалифицировал взрыв в колледже в оккупированной Керчи как "террористический акт".
Как сообщал УНН, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже. Ранее сообщалось о 10 погибших, около 50 человек получили ранения.