У коледжі в окупованій Керчі знайшли вибухівку

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У коледжі в окупованій Керчі, де в середу відбулося масове вбивство, виявили вибуховий пристрій. Наразі пристрій вивчають, повідомив представник Національного антитерористичного комітету (НАК) Росії Андрій Пржездомський в ефірі одного з телеканалів, передає УНН з посиланням на ТАСС.