У коледжі в окупованій Керчі знайшли вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У коледжі в окупованій Керчі, де в середу відбулося масове вбивство, виявили вибуховий пристрій. Наразі пристрій вивчають, повідомив представник Національного антитерористичного комітету (НАК) Росії Андрій Пржездомський в ефірі одного з телеканалів, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Працюють на місці вибухотехніки, які вивчають виявлений вибуховий пристрій", - сказав Пржездомський.
Нагадаємо, кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на "Вбивство".
Як повідомляв УНН, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі. В результаті вибуху загинули 18 осіб, близько 40 поранені.
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Нагадаємо, російський слідчий комітет по Криму кваліфікував вибух у коледжі в окупованій Керчі як “терористичний акт”.
Як повідомляв УНН, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі. Раніше повідомлялось про 10 загиблих, близько 50 людей отримали поранення.