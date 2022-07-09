В коллаборационизме обвиняют бывшую артистку Хмельницкой филармонии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Бывшую артистку Хмельницкой филармонии будут судить. Женщину обвиняют в поддержании агрессии рф и распространении российской пропаганды. Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, передает УНН.
Детали
Окружной прокуратурой города Хмельницкого в суд направлен обвинительный акт в отношении 59-летней хмельничанки по факту осуществления коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).
Установлено, что бывшая артистка Хмельницкой филармонии в соцсетях регулярно распространяла сообщения с российской пропагандой, в которых украинские власти обвиняют в лживом освещении войны и оправдывают проведение так называемой "спецоперации".
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Как отмечается, она активно репостила новости из российских пабликов, в которых украинских защитников обвиняют в убийствах мирного населения: "Бучая-украинская провокация", "Ракета, ударившая по железнодорожному вокзалу Краматорска, принадлежит ВСУ".
"По результатам санкционированного обыска по месту жительства артистки-коллаборантки были обнаружены и изъяты российская символика, георгиевские ленты, шевроны военных подразделений вс рф, а также компьютерная техника с поличным последней", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Хмельницкого районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области при оперативном сопровождении работников управления СБУ в области.
Напомним
В Харьковской области стороннику "русского мира" сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Гражданин Украины поддерживал кремлевские нарративы и обесценил украинскую государственность.