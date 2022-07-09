У колабораціонізмі звинувачують колишню артистку Хмельницької філармонії

Деталі

Окружною прокуратурою міста Хмельницького до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 59-річної хмельничанки за фактом здійснення колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що колишня артистка Хмельницької філармонії в соцмережах регулярно розповсюджувала дописи з російською пропагандою, в яких українську владу звинувачують у брехливому висвітленні війни та виправдовують проведення так званої "спецоперації".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кіберполіція викрила мешканця Запоріжжя, який заробляв на трансляції заборонених проросійських каналів

Як зазначається, вона активно репостила новини із російських пабліків, у яких українських захисників звинувачують у вбивствах мирного населення: "Буча-украинская провокация", "Ракета, ударившая по железнодорожному вокзалу Краматорска, принадлежит ВСУ".

"За результатами санкціонованого обшуку за місцем проживання артистки-колаборантки було виявлено та вилучено російську символіку, георгіївські стрічки, шеврони військових підрозділів зс рф, а також комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності останньої", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників управління СБУ в області.

Нагадаємо

В Харківській області прихильнику "русского мира" повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Громадянин України підтримував кремлівські наративи та знецінював українську державність.