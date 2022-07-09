У колабораціонізмі звинувачують колишню артистку Хмельницької філармонії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Колишню артистку Хмельницької філармонії судитимуть. Жінку звинувачують у підтримці агресії рф та поширенні російської пропаганди. Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі, передає УНН.
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Окружною прокуратурою міста Хмельницького до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 59-річної хмельничанки за фактом здійснення колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).
Встановлено, що колишня артистка Хмельницької філармонії в соцмережах регулярно розповсюджувала дописи з російською пропагандою, в яких українську владу звинувачують у брехливому висвітленні війни та виправдовують проведення так званої "спецоперації".
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Як зазначається, вона активно репостила новини із російських пабліків, у яких українських захисників звинувачують у вбивствах мирного населення: "Буча-украинская провокация", "Ракета, ударившая по железнодорожному вокзалу Краматорска, принадлежит ВСУ".
"За результатами санкціонованого обшуку за місцем проживання артистки-колаборантки було виявлено та вилучено російську символіку, георгіївські стрічки, шеврони військових підрозділів зс рф, а також комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності останньої", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників управління СБУ в області.
Нагадаємо
В Харківській області прихильнику "русского мира" повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Громадянин України підтримував кремлівські наративи та знецінював українську державність.