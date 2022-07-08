Підтримав війну та дії російських агресорів в Україні: харків'янину повідомили про підозру у колабораційній діяльності

Цитата

"Чоловік активно підтримував у забороненій соціальній мережі прокремлівську політику, нібито, покликану "врятувати" український народ від так званих "бандерівців" та "нацистів". 64-річний мешканець селища Сахновщина публічно підтримував "спецоперацію" рф та дії російських агресорів в Україні", - ідеться в повідомленні.

Деталі

В ході обшуку правоохоронці вилучили смартфон підозрюваного та знаки розрізнення форменого одягу зразку російської армії.

Наразі матеріали кримінального провадження направлено до суду.

Доповнення

У Києві повідомили про підозру працівнику столичного оборонного заводу. Чоловік публічно підтримував ідеї "русского мира" та закликав підтримувати рішення росії. За даними слідства, працівник оборонного заводу публічно заперечував здійснення рф збройної агресії проти України та закликав підтримувати рішення та дії держави-агресора. Підозрюваний розповсюджував серед колег пропагандистські лозунги про "велич" російської армії та агітував за "русский мир".