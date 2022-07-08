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"Поддержал войну и действия российских агрессоров в Украине": харьковчанину сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности

Киев • УНН

 • 131654 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Харьковской области стороннику "русского мира" сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Гражданин Украины поддерживал кремлевские нарративы и обесценил украинскую государственность. Об этом сообщает полиция Харьковской области в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"Мужчина активно поддерживал в запрещенной социальной сети прокремлевскую политику, якобы призванную "спасти" украинский народ от так называемых "бандеровцев" и "нацистов". 64-летний житель поселка Сахновщина публично поддерживал "спецоперацию" рф и действия российских агрессоров в Украине", - говорится в сообщении.

Детали 

В ходе обыска правоохранители изъяли смартфон подозреваемого и знаки отличия форменной одежды образца российской армии.

В настоящее время материалы уголовного производства направлены в суд.

Дополнение 

В Киеве сообщили о подозрении работнику столичного оборонного завода. Муж публично поддерживал идеи "русского мира" и призвал поддерживать решение россии. По данным следствия, работник оборонного завода публично отрицал осуществление россии вооруженной агрессии против Украины и призвал поддерживать решения и действия государства-агрессора. Подозреваемый распространял среди коллег пропагандистские лозунги о "величии" русской армии и агитировал за "русский мир".

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