Агітував за "русский мир" та поширював лозунги про велич армії рф: працівнику столичного оборонного заводу повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Києві повідомили про підозру працівнику столичного оборонного заводу. Чоловік публічно підтримував ідеї "русского мира" та закликав підтримувати рішення росії, повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує УНН.
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"... повідомлено про підозру мешканцю столиці за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України та глорифікації російських військовослужбовців (ч. 1 ст. 436-2 КК України)", - ідеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, працівник оборонного заводу публічно заперечував здійснення рф збройної агресії проти України та закликав підтримувати рішення та дії держави-агресора. Підозрюваний розповсюджував серед колег пропагандистські лозунги про "велич" російської армії та агітував за "русский мир".
Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.
Доповнення
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