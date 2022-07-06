Агітував за "русский мир" та поширював лозунги про велич армії рф: працівнику столичного оборонного заводу повідомили про підозру

Цитата

"... повідомлено про підозру мешканцю столиці за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України та глорифікації російських військовослужбовців (ч. 1 ст. 436-2 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, працівник оборонного заводу публічно заперечував здійснення рф збройної агресії проти України та закликав підтримувати рішення та дії держави-агресора. Підозрюваний розповсюджував серед колег пропагандистські лозунги про "велич" російської армії та агітував за "русский мир".

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Доповнення

Депутату сільради в Харківській області, який під час окупації почав співпрацювати з російськими загарбниками та надавати їм інформацію щодо списків учасників бойових дій в АТО/ ООС, повідомили про підозру у державній зраді.

Державне бюро розслідувань завершило спеціальне досудове розслідування щодо шести суддів Апеляційного суду Автономної Республіки Крим за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Обвинувальний акт скеровано до суду.