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Здавав окупантам воїнів АТО та пошкодив українську символіку: депутату сільради на Харківщині повідомлено про підозру

Здавав окупантам воїнів АТО та пошкодив українську символіку: депутату сільради на Харківщині повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 167241 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Сьогодні депутату сільради в Харківській області, який під час окупації почав співпрацювати з російськими загарбниками та надавати їм інформацію щодо списків учасників бойових дій в АТО/ ООС, повідомили про підозру у державній зраді, передає УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора. 

Цитата

"... депутату Циркунівської сільської ради повідомлено про підозру у державній зраді та публічній нарузі над Державним Гербом України (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 338 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 24 лютого 2022 року, коли російські військові окупували село Циркуни Харківського району, депутат перейшов на бік країни-агресора. В ході активної співпраці з ворогом він надавав потрібну їм інформацію, зокрема щодо списків учасників бойових дій в АТО/ ООС. Також за відсутності електропостачання у населеному пункті підозрюваний повідомив про місцезнаходження сонячних батарей, які розміщені в амбулаторній лікарні села. Депутат розказав, де проживає місцевий лікар, якого окупанти планували схилити до надання медичної допомоги пораненим представникам зс рф. Також, перебуваючи біля будівлі Циркунівської сільської ради, депутат пошкодив Державний Герб України, який був розміщений на фасаді даху будівлі.

Як зазначається, чоловік, після деокупації села, переховувався у різних населених пунктах Харківської області. 1 липня його затримали у Харкові та повідомили про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється Управління СБУ в Харківській області.

Доповнення

Трьом правоохоронцям у Запорізькій області, які з початку повномасштабного вторгнення почали співпрацювати з окупаційною владою, повідомили про підозру у державній зраді.

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