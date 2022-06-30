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Здавали воїнів АТО окупантам та співпрацювали з рф: трьох правоохоронців із Запорізькій області звинувачують у держзраді

Здавали воїнів АТО окупантам та співпрацювали з рф: трьох правоохоронців із Запорізькій області звинувачують у держзраді

Київ • УНН

 • 91022 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Трьом правоохоронцям у Запорізькій області, які з початку повномасштабного вторгнення почали співпрацювати з окупаційною владою, повідомили про підозру у державній зраді, передає УНН із посиланням на ДБР.

Цитата 

"Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді трьом працівникам правоохоронного органу у Запорізькій області, які у квітні цього року прийняли пропозиції від окупаційної влади рф та обійняли посади, у тому числі й керівні, у незаконно створених органах міста Бердянську", - ідеться в повідомленні. 

Деталі 

За даними досудового розслідування, правоохоронці відшукували службовий транспорт та табельну зброю за місцем проживання колег для подальшої передачі в незаконно створений силовий орган окупаційної влади рф. А також інформували окупантів про адреси проживання учасників АТО/ООС періоду 2014-2021 років. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна (ч. 2 ст. 111 КК України). Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Доповнення

Святогірському міському голові Володимиру Бандурі оголосили підозру у державній зраді. За даними слідства, міський голова, перейшовши на бік ворога, поширив через засоби масової інформації звернення, в якому пропагував ідеї "руського миру". Також підозрюваний висловлював вдячність військовослужбовцям зс рф, які захопили мирне місто.

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