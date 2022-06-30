Сдавали воинов АТО оккупантам и сотрудничали с рф: троих правоохранителей из Запорожской области обвиняют в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Трем правоохранителям в Запорожской области, которые с начала полномасштабного вторжения начали сотрудничать с оккупационными властями, сообщили о подозрении в государственной измене, передает УНН со ссылкой на ГБР.
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"Работники ГБР заочно сообщили о подозрении в государственной измене трем работникам правоохранительного органа в Запорожской области, которые в апреле этого года приняли предложения от оккупационных властей рф и заняли должности, в том числе и руководящие, в незаконно созданных органах города Бердянска", – говорится в сообщении.
Детали
По данным досудебного расследования, правоохранители разыскивали служебный транспорт и табельное оружие по месту жительства коллег для последующей передачи в незаконно созданный силовой орган оккупационных властей рф. А также информировали оккупантов об адресах проживания участников АТО/ООС периода 2014-2021 годов.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Процессуальное руководство по уголовным производствам осуществляет Запорожская областная прокуратура.
Дополнение
Святогорскому городскому голове Владимиру Бандури объявили подозрение в государственной измене. По данным следствия, городской голова, перейдя на сторону врага, распространил через средства массовой информации обращение, в котором пропагандировал идеи "русского мира". Также подозреваемый выражал благодарность военнослужащим из россии, захватившим мирный город.