Сдавал оккупантам воинов АТО и повредил украинскую символику: депутату сельсовета в Харьковской области сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Сегодня депутату сельсовета в Харьковской области, который во время оккупации начал сотрудничать с российскими захватчиками и предоставлять им информацию о списках участников боевых действий в АТО/ООС, сообщили о подозрении в государственной измене, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Цитата
"... депутату Циркуновского сельского совета уведомлено о подозрении в государственной измене и публичном надругательстве над Государственным Гербом Украины (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 338 УК Украины)", – говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 24 февраля 2022 года, когда российские военные оккупировали село Циркуны Харьковского района, депутат перешел на сторону страны-агрессора. В ходе активного сотрудничества с врагом он предоставлял нужную им информацию, в частности, по спискам участников боевых действий в АТО/ООС. Также в отсутствие электроснабжения в населенном пункте подозреваемый сообщил о местонахождении солнечных батарей, которые размещены в амбулаторной больнице села. Депутат рассказал, где проживает местный врач, которого оккупанты планировали склонить к оказанию медицинской помощи раненым представителям из россии. Также, находясь возле Циркуновского сельского совета, депутат повредил Государственный Герб Украины, который был размещен на фасаде крыши здания.
Как отмечается, мужчина, после деоккупации села, прятался в разных населенных пунктах Харьковской области. 1 июля его задержали в Харькове и сообщили о подозрении.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Досудебное расследование осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.
Дополнение
Трем правоохранителям в Запорожской области, которые с начала полномасштабного вторжения начали сотрудничать с оккупационными властями, сообщили о подозрении в государственной измене.