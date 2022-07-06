Агитировал за "русский мир" и распространял лозунги о величии армии рф: работнику столичного оборонного завода сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Киеве сообщили о подозрении работнику столичного оборонного завода. Муж публично поддерживал идеи "русского мира" и призвал поддерживать решение россии, сообщает Офис Генерального прокурора, информирует УНН.
Цитата
"... поставлено в известность о подозрении жителя столицы по факту оправдания, признания правомерной вооруженной агрессии рф против Украины и глотификации российских военнослужащих (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, работник оборонного завода публично отрицал осуществление россии вооруженной агрессии против Украины и призвал поддерживать решения и действия государства-агрессора. Подозреваемый распространял среди коллег пропагандистские лозунги о "величии" российской армии и агитировал за "русский мир".
В настоящее время следственные действия по уголовному производству продолжаются.
Дополнение
Депутату сельсовета в Харьковской области, который во время оккупации начал сотрудничать с российскими захватчиками и предоставлять им информацию о списках участников боевых действий в АТО/ООС, сообщили о подозрении в государственной измене.
Государственное бюро расследований завершило специальное досудебное расследование в отношении шести судей Апелляционного суда Автономной Республики Крым по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд.