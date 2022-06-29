Перейшли на бік рф: завершено розслідування щодо шести суддів-зрадників із Криму

Цитата

"За даними слідства, після анексії АР Крим у 2014 році судді продовжили свою роботу у незаконно створених судах анексованого Криму. Своїми діями вони забезпечили функціонування незаконних органів судової влади та сприяли представникам російської федерації у проведенні підривної діяльності на території України", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Загалом з початку 2022 року працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо 14-ти суддів та одного прокурора Автономної Республіки Крим, обвинувальні акти спрямовано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Доповнення

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому капітану третього рангу військової частини, яка дислокувалася у Криму. Наразі він командує російським ракетним катером "Вышний Волочёк".