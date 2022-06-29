Перешли на сторону рф: завершено расследование в отношении шести судей-предателей из Крыма

Цитата

"По данным следствия, после аннексии АР Крым в 2014 году судьи продолжили свою работу в незаконно созданных судах аннексированного Крыма. Своими действиями они обеспечили функционирование незаконных органов судебной власти и способствовали представителям российской федерации в проведении подрывной деятельности на территории Украины", говорится в сообщении.

Детали

В целом с начала 2022 года работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении 14-ти судей и одного прокурора Автономной Республики Крым, обвинительные акты направлены в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство по уголовным производствам осуществляет Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Дополнение

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему капитану третьего ранга воинской части, которая дислоцировалась в Крыму. Сейчас он командует российским ракетным катером "Вышний Волочёк".