Кіберполіція викрила мешканця Запоріжжя, який заробляв на трансляції заборонених проросійських каналів

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"Фігурант надавав доступ користувачам до перегляду заборонених на території України каналів, що пропагують війну та насильство", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Протиправну діяльність чоловіка викрили співробітники кіберполіції Запорізької області спільно з слідчими обласного управління Служби безпеки України.

Як зазначається, 36-річний чоловік створив та адміністрував 6 вебсайтів, на яких надавав доступ до телеканалів, мовлення яких заборонено в Україні. Він транслював пропаганду, фейки та заклики до геноциду українців задля отримання заробітку. Налаштована на сайтах реклама приносила правопорушнику щонайменше 6 тисяч доларів на місяць.

В оселі чоловіка правоохоронці провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, що використовувалася у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту.

Нагадаємо

В Харківській області прихильнику "русского мира" повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Громадянин України підтримував кремлівські наративи та знецінював українську державність.