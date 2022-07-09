Киберполиция разоблачила жителя Запорожья, зарабатывавшего на трансляции запрещенных пророссийских каналов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Киберполиция разоблачила жителя Запорожья, занимавшегося разработкой ресурсов для трансляции запрещенных пророссийских телеканалов. Об этом Киберполиция сообщает в Telegram, передает УНН.
Цитата
"Фигурант предоставлял доступ пользователям к просмотру запрещенных на территории Украины каналов, пропагандирующих войну и насилие", - говорится в сообщении.
Детали
Противоправную деятельность мужчины разоблачили сотрудники киберполиции Запорожской области совместно со следователями областного управления Службы безопасности Украины.
Как отмечается, 36-летний мужчина создал и администрировал 6 вебсайтов, на которых предоставлял доступ к телеканалам, вещание которых запрещено в Украине. Он транслировал пропаганду, фейки и призывы к геноциду украинцев для получения заработка. Настроенная на сайтах реклама приносила правонарушителю минимум 6 тысяч долларов в месяц.
В доме мужчины правоохранители провели обыск и изъяли компьютерную технику, которая использовалась в противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту.
Напомним
В Харьковской области стороннику "русского мира" сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Гражданин Украины поддерживал кремлевские нарративы и обесценил украинскую государственность.