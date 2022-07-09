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Киберполиция разоблачила жителя Запорожья, зарабатывавшего на трансляции запрещенных пророссийских каналов

Киберполиция разоблачила жителя Запорожья, зарабатывавшего на трансляции запрещенных пророссийских каналов

Киев • УНН

 • 120868 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Киберполиция разоблачила жителя Запорожья, занимавшегося разработкой ресурсов для трансляции запрещенных пророссийских телеканалов. Об этом Киберполиция сообщает в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Фигурант предоставлял доступ пользователям к просмотру запрещенных на территории Украины каналов, пропагандирующих войну и насилие", - говорится в сообщении.

Детали

Противоправную деятельность мужчины разоблачили сотрудники киберполиции Запорожской области совместно со следователями областного управления Службы безопасности Украины.

Как отмечается, 36-летний мужчина создал и администрировал 6 вебсайтов, на которых предоставлял доступ к телеканалам, вещание которых запрещено в Украине. Он транслировал пропаганду, фейки и призывы к геноциду украинцев для получения заработка. Настроенная на сайтах реклама приносила правонарушителю минимум 6 тысяч долларов в месяц.

В доме мужчины правоохранители провели обыск и изъяли компьютерную технику, которая использовалась в противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту.

Напомним 

В Харьковской области стороннику "русского мира" сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Гражданин Украины поддерживал кремлевские нарративы и обесценил украинскую государственность.

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