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В КГВА рассказали о нарушении комендантского часа

В КГВА рассказали о нарушении комендантского часа

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Не все жители столицы соблюдают правила комендантского часа и запрета проезда по Южному мосту. За последние несколько месяцев было изъято более полутора тысяч нелегальных или использованных с нарушением пропусков, сообщил начальник КГВА Сергей Попко, пишет УНН.

Цитата

"Подавляющее большинство киевлян добросовестно и ответственно придерживается установленных правил. Поэтому, понятна возмутительная реакция общества на видео в социальных сетях, где кто-то разъезжает во время комендантского часа. Конечно, это нарушение. И в каждом отдельном случае нужно разбираться", - сообщил Попко.

Детали

Он также назвал главные правовые нюансы ограничений в столице:

1) пропуск на комендантский час не дает право проезда через Южный мост и в день и ночью. Право проезда имеют исключительно военнослужащие и другие представители сил обороны; транспорт, который обеспечивает жизнедеятельность города; большегрузные автомобили;
2) пропуска на комендантский час выдаются четко на конкретное авто и конкретного водителя/водителей. В этом документе указано марку, цвет, номера машины, данные водителя который имеет право управлять, кому принадлежит это авто и кто выдал пропуск. Каждый пропуск имеет защиту и свой уникальный номер;
3) выдавать пропуска на комендантский час по Киеву и области имеет право: Киевская городская военная администрация, Киевская областная военная администрация, КГГА, военная служба правопорядка.

«Поэтому в каждом отдельном нарушении надо четко выяснить - был ли пропуск, был ли он легальным, а если «да» – то кто и на каких основаниях его выдал», - начальник КГВА

Попко отметил, что контроль за соблюдением правил использования этих пропусков осуществляется полицией на дорогах или на блокпостах. Нелегальные пропуска, или использованные с нарушениями – изымаются.

«Только за последние несколько месяцев было изъято более полутора тысяч таких документов», - сообщил Попко.

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