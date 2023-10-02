У КМВА розповіли про порушення комендантської години

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«Переважна більшість киян сумлінно і відповідально дотримується встановлених правил. Тому, зрозуміла обурлива реакція суспільства на відео в соціальних мережах, де хтось роз’їжджає під час комендантської години. Звичайно, це порушення. І в кожному окремому випадку потрібно розбиратися», - повідомив Попко.

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Він також назвав головні правові нюанси обмежень у столиці:

1) перепустка на комендантську годину не дає право проїзду через Південний міст і в день і вночі. Право проїзду мають виключно військовослужбовці та інші представники сил оборони; транспорт, який забезпечує життєдіяльність міста; великовантажні автомобілі;

2) перепустки на комендантську годину видаються чітко на конкретне авто і конкретного водія/водіїв. В цьому документі зазначено марку, колір, номера машини, дані водія який має право кермувати, кому належить це авто та хто видав перепустку. Кожна перепустка має захист і свій унікальний номер;

3) видавати перепустки на комендантську годину по Києву та області має право: Київська міська військова адміністрація, Київська обласна військова адміністрація, КМДА, військова служба правопорядку.

«Тому в кожному окремому порушенні треба чітко з’ясувати - чи була перепустка, чи була вона легальною, а якщо «так» – то хто і на яких підставах її видав», - начальник КМВА

Попко зазначив, що контроль за дотриманням правил використання цих перепусток здійснюється поліцією на дорогах або на блокпостах. Нелегальні перепустки, або використані із порушеннями – вилучаються.

«Лише за останні декілька місяців було вилучено понад півтори тисячі таких документів», - повідомив Попко.

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