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В КГГА заявили, что музей Марчука может быть создан за городской счет

В КГГА заявили, что музей Марчука может быть создан за городской счет

Киев  •  УНН

 • 11576 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Город предложил выдающемуся художнику Ивану Марчуку создать его музей за городской счет. Об этом заявил и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам Мондриевского, эта инициатива появилась после того, как был введен мораторий на строительство в буферных зонах Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры. Фактически это стало официальным запретом строительства частного дома, где, в том числе, должен находиться музей Ивана Марчука.

"Мультифункциональный несколько этажное здание с огромной парковкой, офисными помещениями и ресторанами не может быть построено на склонах Днепра. А именно в этом помещении должен находиться музей Марчука. Кроме того, эта территория подпадает под буферную зону Национального заповедника "София Киевская" и там запрещено любое новое строительство. Поэтому информация, что город отсудил у художника сумму в 6 миллионов гривен некорректна", - сказал Мондриевский.

Мондриевский рассказал, что участок, о котором идет речь, уже более 10 лет в аренде у частной структуры, и ни одно строительство там так и не было начато.

"Вместе с тем, мы открыты для прямого диалога с художником. И учитывая, что строить на этой территории нельзя, вместе с Департаментом коммунальной собственности и Департаментом культуры мы разработали варианты, где можно разместить музей с учетом расположения на лучших туристических маршрутах", - отметил Мондриевский.

Также сообщается, что для реализации проекта "Музей Ивана Марчука" за средства города необходимо выполнение определенных условий, а именно: картины должны быть переданы в часть Государственного музейного фонда Украины. В дальнейшем они будут храниться в одном из музеев города Киева, а после создания персонального музея художника станут основой его коллекции.

Напомним, с художника Марчука хотят взыскать 5,5 м грн за аренду земли под непостроенный музей.

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