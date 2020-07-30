У КМДА заявили, що музей Марчука може бути створений за міський кошт

За словами Мондриївського, ця ініціатива з’явилась після того, як було введено мораторій на будівництво в буферних зонах Софії Київської та Києво-Печерської Лаври. Фактично це стало офіційною забороною будівництва приватної будівлі, де, у тому числі, мав знаходитись музей Івана Марчука.

"Мультифункціональна декілька поверхова будівля з величезним паркуванням, офісними приміщеннями і ресторанами не може бути побудована на схилах Дніпра. А саме в цьому приміщенні мав знаходитись музей Марчука. Крім того, ця територія підпадає під буферну зону Національного заповідника "Софія Київська" і там заборонено будь-яке нове будівництво. Тому інформація, що місто відсудило у художника суму у 6 мільйонів гривень некоректна", - сказав Мондриївський.

Мондриївський розповів, що ділянка, про яку йдеться, вже більше 10 років в оренді у приватної структури, і жодне будівництво там так і не було розпочато.

"Водночас, ми відкриті до прямого діалогу з митцем. І зважаючи, що будувати на цій території не можна, разом із Департаментом комунальної власності та Департаментом культури ми напрацювали варіанти, де можна розмістити музей з урахуванням розташування на найкращих туристичних маршрутах", – зазначив Мондриївський.

Також повідомляється, що для реалізації проекту "Музей Івана Марчука" за кошти міста необхідно виконання певних умов, а саме: картини мають бути передані до частини Державного музейного фонду України. Надалі вони зберігатимуться в одному з музеїв міста Києва, а після створення персонального музею митця стануть основою його колекції.

Нагадаємо, з художника Марчука хочуть стягнути 5,5 млн грн за оренду землі під незбудований музей.