Із художника Марчука хочуть стягнути 5,5 млн грн за оренду землі під незбудований музей: реакція МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Господарський суд Києва ухвалив стягнути понад 5 млн грн з ТОВ "Виставковий центр-музей художника Івана Марчука" на користь Київської міської ради через несплату оренди земельної ділянки. Про це УНН повідомляє з посиланням на рішення суду.
“Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Виставковий центр-музей художника Івана Марчука“... на користь Київської міської ради... 4 807 619,50 грн (чотири мільйони вісімсот сім тисяч шістсот дев’ятнадцять гривень 50 копійок) заборгованості, 472 171,14 грн (чотириста сімдесят дві тисячі сто сімдесят одну гривню 14 копійок) інфляційних втрат, 125 847,16 грн (сто двадцять п’ять тисяч вісімсот сорок сім гривень 16 копійок) 3% річних та 90 054,85 грн (дев’яносто тисяч п’ятдесят чотири гривні 85 копійок) судового збору”, — йдеться в ухвалі суду.
Також у матеріалах суду повідомляється, що договір про оренду земельної ділянки датований 2010 роком.
“За результатом розгляду даної справи, суд встановив, що відповідач вчиняв належні дії, спрямовані на будівництво багатофункціонального культурного центру „Музей художника Івана Марчука“ на орендованій у позивача земельній ділянці, проте з незалежних від нього причин, пов’язаних, зокрема, з тривалим погодженням дозвільної документації, зростанням цін на роботи та матеріалів, складним фінансовим станом та несприятливою економічною ситуацією, відсутністю підтримки з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, відповідач не зміг виконати свої зобов’язання за Договором щодо сплати орендних платежів”, — йдеться у матеріалах суду.
Водночас, з урахуванням встановлених судом обставин та причин такого невиконання, суд дійшов висновку, що нараховані позивачем суми 3% річних у розмірі 251 694,32 грн та інфляційних втрат у розмірі 944 342,27 грн, є несправедливими щодо відповідача, і створюють для нього додатковий обтяжливий тягар.
У МВС України відреагували на рішення суду і пообіцяли розставити всі крапки над "і".
“Переконаний, найближчим часом розставимо всі крапки над „і“. Не дозволимо паплюжити ім’я славетного Маестро”, — написав радник глави МВС Михайло Апостол на своїй сторінці у Facebook.
Він також нагадав, як декілька років тому не дали викрасти 101 найціннішу картину Івана Марчука.
"На жаль, нинішні аферисти переплюнули своїх попередників, тим самим хочуть завдати непоправних репутаційних втрат найвідомішому українському художнику. Підкреслю: не вдасться!"- резюмував Апостол.
Довідка УНН: Іван Марчук — український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Шевченка. Почесний громадянин Тернополя і Києва, Канева. 2007 року потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності, який уклала британська газета Дейлі телеграф.
Нагадаємо, Президент призначив художнику Марчуку довічну державну стипендію.