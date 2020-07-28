С художника Марчука хотят взыскать 5,5 млн грн за аренду земли под непостроенный музей: реакция МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Хозяйственный суд Киева постановил взыскать более 5 млн грн с ООО "Выставочный центр-музей художника Ивана Марчука" в пользу Киевского городского совета из-за неуплаты аренды земельного участка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.
“Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью „Выставочный центр-музей художника Ивана Марчука“... в пользу Киевского городского совета ... 4807 619,50 грн (четыре миллиона восемьсот семь тысяч шестьсот девятнадцать гривен 50 копеек) задолженности, 472 171,14 грн (четыреста семьдесят две тысячи сто семьдесят одна гривна 14 копеек) инфляционных потерь, 125 847,16 грн (сто двадцать пять тысяч восемьсот сорок семь гривен 16 копеек) 3% годовых и 90 054,85 грн (девяносто тысяч пятьдесят четыре гривны 85 копеек) судебного сбора”, — говорится в постановлении суда.
Также в материалах суда сообщается, что договор об аренде земельного участка датирован 2010 годом.
“По результатам рассмотрения данного дела, суд установил, что ответчик совершал необходимые действия, направленные на строительство многофункционального культурного центра „Музей художника Ивана Марчука“ на арендованном у истца земельном участке, однако по независящим от него причинам, связанным, в частности, с длительным согласованием разрешительной документации, ростом цен на работы и материалов, сложным финансовым состоянием и неблагоприятной экономической ситуацией, отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, ответчик не смог выполнить свои обязательства по Договору по уплате арендных платежей”, — говорится в материалах суда.
В то же время, с учетом установленных судом обстоятельств и причин такого невыполнения, суд пришел к выводу, что начисленные истцом суммы 3% годовых в размере 251 694,32 грн и инфляционных потерь в размере 944 342,27 грн, являются несправедливыми в отношении ответчика, и создают для него дополнительный обременительный груз.
В МВД Украины отреагировали на решение суда и пообещали расставить все точки над “і”.
“Убежден, в ближайшее время расставим все точки над „і“. Не позволим порочить имя прославленного Маэстро”, — написал советник главы МВД Михаил Апостол на своей странице в Facebook.
Он также напомнил, как несколько лет назад не дали похитить 101 ценную картину Ивана Марчука.
“К сожалению, нынешние аферисты переплюнули своих предшественников, тем самым хотят нанести непоправимые репутационные потери известному украинскому художнику. Подчеркну: не удастся!” — резюмировал Апостол.
Справка УНН: Иван Марчук — украинский живописец, народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Шевченко. Почетный гражданин Тернополя и Киева, Канева. В 2007 году попал в рейтинг 100 гениев современности, который составила британская газета Дейли телеграф.
Напомним, Президент назначил художнику Марчуку пожизненную государственную стипендию.