С художника Марчука хотят взыскать 5,5 млн грн за аренду земли под непостроенный музей: реакция МВД

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 20366 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100809 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105697 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132237 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110180 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130635 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101939 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102551 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104394 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102042 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 50106 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 71522 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 41076 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

4 марта, 20:23 • 75413 просмотра
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

4 марта, 21:08 • 33163 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 104061 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 132225 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 130627 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 384631 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 335362 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 50106 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 104470 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 133063 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 210282 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236981 просмотра
Актуальное
С художника Марчука хотят взыскать 5,5 млн грн за аренду земли под непостроенный музей: реакция МВД

С художника Марчука хотят взыскать 5,5 млн грн за аренду земли под непостроенный музей: реакция МВД

Киев  •  УНН

 • 22518 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Хозяйственный суд Киева постановил взыскать более 5 млн грн с ООО "Выставочный центр-музей художника Ивана Марчука" в пользу Киевского городского совета из-за неуплаты аренды земельного участка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.

“Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью „Выставочный центр-музей художника Ивана Марчука“... в пользу Киевского городского совета ... 4807 619,50 грн (четыре миллиона восемьсот семь тысяч шестьсот девятнадцать гривен 50 копеек) задолженности, 472 171,14 грн (четыреста семьдесят две тысячи сто семьдесят одна гривна 14 копеек) инфляционных потерь, 125 847,16 грн (сто двадцать пять тысяч восемьсот сорок семь гривен 16 копеек) 3% годовых и 90 054,85 грн (девяносто тысяч пятьдесят четыре гривны 85 копеек) судебного сбора”, — говорится в постановлении суда.

Также в материалах суда сообщается, что договор об аренде земельного участка датирован 2010 годом.

“По результатам рассмотрения данного дела, суд установил, что ответчик совершал необходимые действия, направленные на строительство многофункционального культурного центра „Музей художника Ивана Марчука“ на арендованном у истца земельном участке, однако по независящим от него причинам, связанным, в частности, с длительным согласованием разрешительной документации, ростом цен на работы и материалов, сложным финансовым состоянием и неблагоприятной экономической ситуацией, отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, ответчик не смог выполнить свои обязательства по Договору по уплате арендных платежей”, — говорится в материалах суда.

В то же время, с учетом установленных судом обстоятельств и причин такого невыполнения, суд пришел к выводу, что начисленные истцом суммы 3% годовых в размере 251 694,32 грн и инфляционных потерь в размере 944 342,27 грн, являются несправедливыми в отношении ответчика, и создают для него дополнительный обременительный груз.

В МВД Украины отреагировали на решение суда и пообещали расставить все точки над “і”.

“Убежден, в ближайшее время расставим все точки над „і“. Не позволим порочить имя прославленного Маэстро”, — написал советник главы МВД Михаил Апостол на своей странице в Facebook.

Он также напомнил, как несколько лет назад не дали похитить 101 ценную картину Ивана Марчука.

“К сожалению, нынешние аферисты переплюнули своих предшественников, тем самым хотят нанести непоправимые репутационные потери известному украинскому художнику. Подчеркну: не удастся!” — резюмировал Апостол.

Справка УНН: Иван Марчук — украинский живописец, народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Шевченко. Почетный гражданин Тернополя и Киева, Канева. В 2007 году попал в рейтинг 100 гениев современности, который составила британская газета Дейли телеграф.

Напомним, Президент назначил художнику Марчуку пожизненную государственную стипендию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКультура

Обратиться по вопросам размещения рекламы