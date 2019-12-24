Президент призначив художнику Марчуку довічну державну стипендію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії видатним діячам культури та мистецтва. Зокрема, призначив довічну державну стипендію художнику Івану Марчуку. Про це йдеться в указі Президента №946/2019, опублікованому на офіційному сайті Глави держави, передає УНН.
"Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери" (зі змінами, внесеними Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 травня 2015 року № 256) постановляю:
Призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва:
довічно: Марчуку Івану Степановичу – 1936 року народження, народному художникові України, лауреатові Державної премії України імені Тараса Шевченка", - йдеться в тексті указу.
Загалом Президент призначив 17 довічних державних стипендій. Ще 85 діячам культури та мистецтва призначено дворічну державну стипендію.
Із набранням чинності цим указом особам, зазначеним у статті 1 (довічно - ред.) цього указу, яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подальшому виплачується стипендія, передбачена цим указом.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців Збройних Сил орденом "За мужність" ІІІ ступеня та медаллю "За військову службу Україні".