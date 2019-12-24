Президент назначил художнику Марчуку пожизненную государственную стипендию

"В соответствии с Указом Президента Украины от 10 сентября 2011 года № 906 "О государственных стипендиях для выдающихся деятелей науки, образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта и информационной сферы" (с изменениями, внесенными Указами от 12 июля 2013 года № 377, от 30 декабря 2013 года № 717 и от 7 мая 2015 года № 256) постановляю:

Назначить государственные стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства:

пожизненно: Марчуку Ивану Степановичу - 1936 года рождения, народному художнику Украины, лауреату Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко", - говорится в тексте указа.

В целом Президент назначил 17 пожизненных государственных стипендий. Еще 85 деятелям культуры и искусства назначена двухлетняя государственная стипендия.

Со вступлением в силу настоящего указа лицам, указанным в статье 1 (пожизненно - ред.) этого указа, которым стипендия уже назначена Президентом Украины на определенный срок, в дальнейшем выплачивается стипендия, предусмотренная настоящим указом.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский наградил военнослужащих Вооруженных Сил орденом "За мужество" III степени и медалью "За воинскую службу Украине".