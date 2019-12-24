Президент роздав військовим державні нагороди
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців Збройних Сил орденом "За мужність" ІІІ ступеня та медаллю "За військову службу Україні". Про це йдеться в указі Президента №949/2019, опублікованому на офіційному сайті Глави держави, передає УНН.
"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, поcтановляю:
Нагородити орденом "За мужність" III ступеня:
Антикова Дмитрія Миколайовича (посмертно) — старшину
Бабіча Олександра Дмитровича — старшину
Діброва Сергія Сергійовича — прапорщика
Петрякова Станіслава Сергійовича — прапорщика
Сергиєнка Антона Ігоровича — старшого солдата
Стасюка Віталія Анатолійовича — підполковника медичної служби
Нагородити медаллю "За військову службу Україні":
Борисенка Данила Сергійовича — капітана
Кравченка Юрія Олексійовича — молодшого лейтенанта
Крючкова Артема Геннадійовича — молодшого сержанта
Мельника Віталія Леонідовича — старшого сержанта
Пашкова Станіслава Вікторовича — солдата
Польового Віктора Костянтиновича — майора
Помазана Ярослава Романовича — солдата
Процюка Олега Володимировича — молодшого лейтенанта
Сачка Олександра Дмитровича — капітана
Сердюка Олега Анатолійовича — майора", - йдеться в указі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України працівників театрально-видовищного закладу культури “Київський національний академічний театр оперети”.