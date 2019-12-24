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Президент роздав військовим державні нагороди

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців Збройних Сил орденом "За мужність" ІІІ ступеня та медаллю "За військову службу Україні". Про це йдеться в указі Президента №949/2019, опублікованому на офіційному сайті Глави держави, передає УНН.

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, поcтановляю:

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня:

Антикова Дмитрія Миколайовича (посмертно) — старшину

Бабіча Олександра Дмитровича — старшину

Діброва Сергія Сергійовича — прапорщика

Петрякова Станіслава Сергійовича — прапорщика

Сергиєнка Антона Ігоровича — старшого солдата

Стасюка Віталія Анатолійовича — підполковника медичної служби

Нагородити медаллю "За військову службу Україні":

Борисенка Данила Сергійовича — капітана

Кравченка Юрія Олексійовича — молодшого лейтенанта

Крючкова Артема Геннадійовича — молодшого сержанта

Мельника Віталія Леонідовича — старшого сержанта

Пашкова Станіслава Вікторовича — солдата

Польового Віктора Костянтиновича — майора

Помазана Ярослава Романовича — солдата

Процюка Олега Володимировича — молодшого лейтенанта

Сачка Олександра Дмитровича — капітана

Сердюка Олега Анатолійовича — майора", - йдеться в указі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України працівників театрально-видовищного закладу культури “Київський національний академічний театр оперети”.

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