Президент раздал военным государственные награды

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наградил военнослужащих Вооруженных Сил орденом "За мужество" III степени и медалью "За воинскую службу Украине". Об этом говорится в указе Президента №949/2019, опубликованном на официальном сайте Главы государства, передает УНН.