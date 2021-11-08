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В КГГА от работы отстранили семерых невакцинированных от COVID-19 сотрудников

Киев • УНН

 • 22154 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Киевской городской государственной администрации отстранили от работы семерых сотрудников, которые не сделали прививку от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные КГГА.

В КГГА от работы отстранили семерых невакцинированных от COVID-19 сотрудников

Детали

Трое из отстраненных — работники аппарата КГГА. Еще четверо — сотрудники департаментов.

Как сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, до 5 ноября все работники должны были предоставить документ о полной вакцинации, введении одной дозы двухдозной вакцины или медицинское заключение о наличии противопоказаний к проведению прививок. Работников также заблаговременно предупредили, что в случае непредоставления этих документов, с 8 ноября их отстранят от работы.

"Благодаря информационной кампании, которую мы провели среди сотрудников аппарата КГГА с привлечением профессиональных консультаций медиков, нам удалось достичь, по моему мнению, высокого уровня вакцинации — почти 93% сотрудников аппарата по состоянию на сегодня — вакцинированы", — отметил Загуменный.

Он сообщил, что 12 сотрудников аппарата КГГА имеют справки о временной отсрочке вакцинации, поскольку недавно переболели COVID-19, а один человек — медицинские противопоказания к прививкам.

"В целом средний показатель вакцинации среди всех структурных подразделений Киевской городской госадминистрации (это аппарат КГГА, департаменты и управления) по оперативным данным на 8 ноября составляет почти 92%. Уровень вакцинации в районных в городе Киеве государственных администрациях колеблется в пределах 90-96%", — подчеркнул Загуменный.

Добавим

Отстраненные сотрудники смогут вернуться к работе или после завершения карантина, или после проведения вакцинации и предоставления документа, который это подтверждает.

Руководитель аппарата подчеркнул, что на период отстранения от работы заработную плату не сохранят. Также период отстранения от работы не войдет в страховой стаж для назначения пенсии, оплаты временной нетрудоспособности и стажа, что дает право на ежегодный отпуск.

Напомним

Сегодня, 8 ноября, вступил в силу приказ Минздрава, согласно которому невакцинированных от коронавируса учителей, госслужащих и научных работников не допустят к работе.

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