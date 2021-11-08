У КМДА від роботи усунули сімох невакцинованих проти COVID-19 працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Київській міській державній адміністрації усунули від роботи сімох працівників, які не зробили щеплення проти COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані КМДА.
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Троє з усунених — працівники апарату КМДА. Ще четверо — працівники департаментів.
Як повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, до 5 листопада усі працівники мали надати документ про повну вакцинацію, введення однієї дози дводозної вакцини або медичний висновок про наявність протипоказань до проведення щеплень. Працівників також завчасно попередили, що у разі ненадання цих документів, із 8 листопада їх усунуть від роботи.
"Завдяки інформаційній кампанії, яку ми провели серед співробітників апарату КМДА із залученням фахових консультацій медиків, нам вдалося досягти, на мою думку, високого рівня вакцинації – майже 93% співробітників апарату станом на сьогодні — вакциновані", — зазначив Загуменний.
Він повідомив, що 12 співробітників апарату КМДА мають довідки про тимчасове відтермінування вакцинації, оскільки нещодавно перехворіли на COVID-19, а одна особа — медичні протипоказання до щеплень.
"Загалом середній показник вакцинації серед усіх структурних підрозділів Київської міської держадміністрації (це апарат КМДА, департаменти та управління) за оперативними даними на 8 листопада становить майже 92%. Рівень вакцинації в районних в місті Києві державних адміністраціях коливається в межах 90-96%", — підкреслив Загуменний.
Додамо
Усунені працівники зможуть повернутися до роботи або після завершення карантину, або після проведення вакцинації та надання документу, який це підтверджує.
Керівник апарату наголосив, що на період усунення від роботи заробітну плату не зберігають. Також період усунення від роботи не увійде до страхового стажу для призначення пенсії, оплати тимчасової непрацездатності та стажу, що дає право на щорічну відпустку.
Нагадаємо
Сьогодні, 8 листопада, набув чинності наказ МОЗ, згідно з яким невакцинованих проти коронавірусу вчителів, держслужбовців та науковців не допустять до роботи.