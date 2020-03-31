В КГГА разъяснили правила въезда в столицу во время карантина

КИЕВ. 31 марта. УНН. Запрет въезда в город Киев на время противоэпидемических ограничений касается только автобусов межобластного и междугородного сообщения и не распространяется на легковые автомобили. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает УНН.