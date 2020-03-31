В КГГА разъяснили правила въезда в столицу во время карантина

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Запрет въезда в город Киев на время противоэпидемических ограничений касается только автобусов межобластного и междугородного сообщения и не распространяется на легковые автомобили. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

Так, сообщается, что распоряжением №2 руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации установлены условия въезда в Киев транспортных средств и граждан на время противоэпидемических ограничений.

В частности, до 24 апреля включительно запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. Также запрещен заезд на территорию автостанций автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении, и реализацию владельцами автостанций билетов автомобильным перевозчикам, которые выполняют такие перевозки.

"Запрет не распространяется на легковые автомобили. Въезд на территорию Киева и выезд из нее частным автотранспортом, а также легковыми автомобилями, осуществляющих перевозки пассажиров, осуществляются через контрольно-пропускные пункты на въездах и выездах из города", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что указанным распоряжением установлено проведения температурного контроля водителя и пассажиров транспортных средств. Термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации - будет обязательной.

В случае выявления у водителя или пассажиров признаков острых респираторных заболеваний, такие граждане направляются на лечение или самоизоляцию.

Граждане, въезжающие в столицу и вернулись из стран заражения COVID-2019, должны предоставить информацию о месте, дате пребывания и возвращения, контактную информацию и информацию о лицах, с которыми находились в контакте на "горячую линию" Контактного центра Киева 15-51. Также такие граждане должны предоставить письменное информированное согласие на проведение противоэпидемических и/или профилактических мероприятий по месту жительства на пребывание в карантине (самоизоляции).

Отмечается, что граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность - во всех общественных местах.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков ранее сообщил, что от 22 марта в столице будут остановлены пассажирские перевозки в рамках усиления карантинных мероприятий.

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