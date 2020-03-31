У КМДА роз’яснили правила в’їзду до столиці під час карантину

КИЇВ. 31 березня. УНН. Заборона в’їзду до міста Києва на час протиепідемічних обмежень стосується лише автобусів міжобласного та міжміського сполучення та не поширюється на легкові автомобілі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає УНН.