У КМДА роз’яснили правила в’їзду до столиці під час карантину

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Заборона в’їзду до міста Києва на час протиепідемічних обмежень стосується лише автобусів міжобласного та міжміського сполучення та не поширюється на легкові автомобілі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає УНН.

Так, повідомляється, що розпорядженням № 2 керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації встановлено умови в’їзду до Києва транспортних засобів та громадян на час протиепідемічних обмежень.

Зокрема, до 24 квітня включно заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні. Також заборонено заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні, та реалізацію власниками автостанцій квитків автомобільним перевізникам, які виконують такі перевезення.

"Заборона не поширюється на легкові автомобілі. В’їзд на територію Києва та виїзд з неї приватним автотранспортом, а також легковими автомобілями, що здійснюють перевезення пасажирів, здійснюються через контрольно-пропускні пункти на в’їздах і виїздах із міста", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що вказаним розпорядженням встановлено проведення температурного контролю водія та пасажирів транспортних засобів. Термометрія на в’їздах буде здійснюватися поки вибірково, у разі погіршення ситуації – буде обов’язковою.

У разі виявлення у водія чи пасажирів ознак гострих респіраторних захворювань, такі громадяни направляються на лікування або самоізоляцію.

Громадяни, які в’їжджають до столиці та повернулися з країн зараження COVID-2019, повинні надати інформацію про місце, дати перебування і повернення, контактну інформацію та інформацію про осіб, з якими перебували в контакті на "гарячу лінію" Контактного центру Києва 15-51. Також такі громадяни мають надати письмову інформовану згоду на проведення протиепідемічних та/або профілактичних заходів за місцем проживання на перебування у карантині (самоізоляції).

Зазначається, що громадяни повинні мати при собі документи, які посвідчують особу - у всіх громадських місцях.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков раніше повідомив, що від 22 березня у столиці будуть зупинені пасажирські перевезення у рамках посилення карантинних заходів.

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