В КГГА объяснили, почему устав столицы до сих пор не был изменен

"Возникла настоятельная необходимость установления нового устава территориальной общины города Киева. ...попытка была не одна, но не хватало возможно политической воли или организационного таланта для того, чтобы начать этот процесс", - подчеркнул А.Резников.

Ранее научный сотрудник отдела конституционного права и местного самоуправления Института государства и права им.В.Корецкого НАН Украины Александр Батанов сообщил, что главным принципом концепции нового устава Киева есть идея муниципальных прав человека и управления.