В КГГА объяснили, почему устав столицы до сих пор не был изменен
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Несколько организаций уже пытались изменить устав территориальной общины города Киева, но их попытки провалились. Об этом во время конференции сказал заместитель главы КГГА Алексей Резников, передает УНН.
"Возникла настоятельная необходимость установления нового устава территориальной общины города Киева. ...попытка была не одна, но не хватало возможно политической воли или организационного таланта для того, чтобы начать этот процесс", - подчеркнул А.Резников.
Ранее научный сотрудник отдела конституционного права и местного самоуправления Института государства и права им.В.Корецкого НАН Украины Александр Батанов сообщил, что главным принципом концепции нового устава Киева есть идея муниципальных прав человека и управления.