У КМДА пояснили, чому статут столиці досі не зазначв змін
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Декілька організацій вже намагались змінити статут територіальної громади міста Києва, але спроби були провальні. Про це під час конференції сказав заступник голови КМДА Олексій Рєзніков, передає УНН.
"Виникла нагальна потреба встановлення нового статуту територіальної громади міста Києва. ...спроба була не одна, але не вистачало можливо політичної волі чи організаційного хисту для того, щоб розпочати цей процес", - наголосив О.Рєзніков.
Раніше науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім.В.Корецького НАН України Олександр Батанов повідомив, що головним принципом концепції нового статуту Києва є ідея муніципальних прав людини та управління.