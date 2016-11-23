У КМДА пояснили, чому статут столиці досі не зазначв змін

"Виникла нагальна потреба встановлення нового статуту територіальної громади міста Києва. ...спроба була не одна, але не вистачало можливо політичної волі чи організаційного хисту для того, щоб розпочати цей процес", - наголосив О.Рєзніков.

Раніше науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім.В.Корецького НАН України Олександр Батанов повідомив, що головним принципом концепції нового статуту Києва є ідея муніципальних прав людини та управління.