В КГГА сообщили, сколько закупили дезинфицирующих средств для своих работников
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. КГГА и ее департаменты и структурные подразделения закупали дезинфицирующие средства и маски для работников как на период карантина, так и до него. Об их количестве в КГГА рассказали в ответе на запрос корреспондента УНН.
"По результатам рассмотрения сообщаем, что в аппарате исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) не было потрачено бюджетные средства на приобретение дезинфицирующих средств. Вместе с этим информируем, что профсоюзной организацией Киевской городской государственной администрации было закуплено 100 масок и 30 упаковок (1000 мл) средства для дезинфекции. Кроме того, по информации секретариата Киевского городского совета, приобретено 400 медицинских масок, 300 флаконов (50 мл) и 20 л дезинфицирующего средства", - говорится в ответе на запрос.
Указано, что в административном здании Киевского городского совета на улице Крещатик установлено 5 диспенсеров с дезинфицирующим средством.
Департамент коммунальной собственности приобрел дезинфицирующих средств на 7 тыс. 194 гривны и в дальнейшем планирует их закупать по необходимости. Департамент по вопросам регистрации на 2020 год заключил договор по предоставлению услуг по уборке, которое проводится с моющими, дезинфицирующими средствами, предоставляемых исполнителем этих услуг. Департамент городского благоустройства, по состоянию на 23 марта 2020, приобрел антисептическое дезинфицирующее средство "ANTISEPT+" в количестве 80 л на сумму 18 тыс. 600 грн для использования работниками Департамента при исполнении служебных обязанностей. В дальнейшем также планирует закупать по необходимости. Департамент общественных коммуникаций закупил средства для дезинфекции (ДЕЗасепт с дозировкой 1л (10шт/пак) - 12 уп.) на сумму 6912 грн. Также в департаменте осуществляется дополнительная дезинфекция мест общего пользования, кабинетов и входной группы с использованием средств, что разрешены в Украине и имеют выводы санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Напомним, в Киеве на COVID-19 заболело уже 102 человека в возрасте от 20 до 70 лет.