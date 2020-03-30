В КГГА сообщили, сколько закупили дезинфицирующих средств для своих работников

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84494 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100232 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102415 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101685 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109710 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98432 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104460 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106420 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131382 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130406 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В КГГА сообщили, сколько закупили дезинфицирующих средств для своих работников

В КГГА сообщили, сколько закупили дезинфицирующих средств для своих работников

Киев  •  УНН

 • 21531 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. КГГА и ее департаменты и структурные подразделения закупали дезинфицирующие средства и маски для работников как на период карантина, так и до него. Об их количестве в КГГА рассказали в ответе на запрос корреспондента УНН.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что в аппарате исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) не было потрачено бюджетные средства на приобретение дезинфицирующих средств. Вместе с этим информируем, что профсоюзной организацией Киевской городской государственной администрации было закуплено 100 масок и 30 упаковок (1000 мл) средства для дезинфекции. Кроме того, по информации секретариата Киевского городского совета, приобретено 400 медицинских масок, 300 флаконов (50 мл) и 20 л дезинфицирующего средства", - говорится в ответе на запрос.

Указано, что в административном здании Киевского городского совета на улице Крещатик установлено 5 диспенсеров с дезинфицирующим средством.

Департамент коммунальной собственности приобрел дезинфицирующих средств на 7 тыс. 194 гривны и в дальнейшем планирует их закупать по необходимости. Департамент по вопросам регистрации на 2020 год заключил договор по предоставлению услуг по уборке, которое проводится с моющими, дезинфицирующими средствами, предоставляемых исполнителем этих услуг. Департамент городского благоустройства, по состоянию на 23 марта 2020, приобрел антисептическое дезинфицирующее средство "ANTISEPT+" в количестве 80 л на сумму 18 тыс. 600 грн для использования работниками Департамента при исполнении служебных обязанностей. В дальнейшем также планирует закупать по необходимости. Департамент общественных коммуникаций закупил средства для дезинфекции (ДЕЗасепт с дозировкой 1л (10шт/пак) - 12 уп.) на сумму 6912 грн. Также в департаменте осуществляется дополнительная дезинфекция мест общего пользования, кабинетов и входной группы с использованием средств, что разрешены в Украине и имеют выводы санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Напомним, в Киеве на COVID-19 заболело уже 102 человека в возрасте от 20 до 70 лет.

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