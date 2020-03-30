У КМДА повідомили, скільки закупили дезінфікуючих засобів для своїх працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. КМДА та її департаменти і структурні підрозділи закуповували дезінфікуючі засоби і маски для працівників як на період карантину, так і до нього. Про їх кількість в КМДА розповіли у відповіді на запит кореспондента УНН.
“За результатом розгляду повідомляємо, що в апараті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не було витрачено бюджетні кошти на придбання дезінфікуючих засобів. Разом з цим інформуємо, що профспілковою організацією Київської міської державної адміністрації було закуплено 100 масок і 30 упаковок (1000 мл) засобу для дезінфекції. Крім того, за інформацією секретаріату Київської міської ради, придбано 400 медичних масок, 300 флаконів (50 мл) і 20 л дезінфікуючого засобу”, — йдеться у відповіді на запит.
Вказано, що в адміністративному будинку Київської міської ради на вулиці Хрещатик встановлено 5 диспенсерів з дезінфікуючим засобом.
Департамент комунальної власності придбав дезінфікуючих засобів на 7 тис. 194 гривні і в подальшому планує їх закуповувати за потребою. Департамент з питань реєстрації на 2020 рік уклав договір з надання послуг з прибирання, яке проводиться з миючими, дезінфікуючими засобами, що надаються виконавцем цих послуг. Департамент міського благоустрою станом на 23 березня 2020 року придбав антисептичний дезінфікуючий засіб “ANTISEPT+” у кількості 80 л на суму 18 тис. 600 грн для використання працівниками Департаменту під час виконання службових обов’язків. Надалі також планує закуповувати за потребою. Департамент суспільних комунікацій закупив засоби для дезінфекції (ДЕЗасепт з дозуванням 1л (10шт/пак) — 12 уп.) на суму 6912 грн. Також в департаменті здійснюється додаткова дезінфекція місць загального користування, кабінетів та вхідної групи з використанням засобів, що дозволені в Україні та мають висновки санітарно-епідеміологічної експертизи.
Нагадаємо, у Києві на COVID-19 захворіло вже 102 людини віком від 20 до 70 років.