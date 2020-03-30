У КМДА повідомили, скільки закупили дезінфікуючих засобів для своїх працівників

КИЇВ. 30 березня. УНН. КМДА та її департаменти і структурні підрозділи закуповували дезінфікуючі засоби і маски для працівників як на період карантину, так і до нього. Про їх кількість в КМДА розповіли у відповіді на запит кореспондента УНН.