В клинике Спиженко предлагают пациентам бесплатную первичную консультацию онколога
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В клинике Спиженко пациенты могут получить бесплатную консультацию онколога и нейрохирурга, передает УНН со ссылкой на сайт клиники.
Отмечается, что для получения бесплатной консультации от специалистов клиники нужно заполнить анкету и приложить к ней файл с максимально подробной информацией, такой как результаты анализов, снимки КТ, МТР и их описание, а также выписки из истории болезни и другую дополнительную информацию. Это позволит получить быстрый и более полный ответ специалиста.
"Бесплатная консультация онколога открывает широкие возможности, направленные на повышение эффективности лечения. В первую очередь, она позволяет без посещения онкоцентра "Клиники Спиженко" в Киеве получить предварительное заключение специалиста, что будет удобным пациентам из других городов и стран", - отмечают в клинике.
Также бесплатная консультация онколога (онколога-нейрохирурга, онколога-дерматолога и т.д.) позволяет оперативно получить "другое мнение" - перед началом лечения в другой клинике, проверить правильность поставленного диагноза и адекватность назначенного лечения.
"Онлайн-консультация на сайте "Клиники Спиженко" предоставляется бесплатно, ответ на обращение будет направлен в максимально короткий срок, запросы пациентов на бесплатную консультацию обрабатываются в порядке поступления", - отмечают в клинике.
Для получения такой консультации необходимо заполнить форму запроса онлайн.