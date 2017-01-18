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В клинике Спиженко предлагают пациентам бесплатную первичную консультацию онколога

В клинике Спиженко предлагают пациентам бесплатную первичную консультацию онколога

Киев • УНН

 • 10209 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В клинике Спиженко пациенты могут получить бесплатную консультацию онколога и нейрохирурга, передает УНН со ссылкой на сайт клиники.

Отмечается, что для получения бесплатной консультации от специалистов клиники нужно заполнить анкету и приложить к ней файл с максимально подробной информацией, такой как результаты анализов, снимки КТ, МТР и их описание, а также выписки из истории болезни и другую дополнительную информацию. Это позволит получить быстрый и более полный ответ специалиста.

"Бесплатная консультация онколога открывает широкие возможности, направленные на повышение эффективности лечения. В первую очередь, она позволяет без посещения онкоцентра "Клиники Спиженко" в Киеве получить предварительное заключение специалиста, что будет удобным пациентам из других городов и стран", - отмечают в клинике.

Также бесплатная консультация онколога (онколога-нейрохирурга, онколога-дерматолога и т.д.) позволяет оперативно получить "другое мнение" - перед началом лечения в другой клинике, проверить правильность поставленного диагноза и адекватность назначенного лечения.

"Онлайн-консультация на сайте "Клиники Спиженко" предоставляется бесплатно, ответ на обращение будет направлен в максимально короткий срок, запросы пациентов на бесплатную консультацию обрабатываются в порядке поступления", - отмечают в клинике.

Для получения такой консультации необходимо заполнить форму запроса онлайн.

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