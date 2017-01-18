У клініці Спіженко пропонують пацієнтам безкоштовну первинну консультацію онколога

Зазначається, що для отримання безкоштовної консультації від фахівців клініки потрібно заповнити анкету та додати до неї файл з максимально детальною інформацією, такою як результати аналізів, знімки КТ, МТР та їх опис, а також виписки з історії хвороби та іншу додаткову інформацію. Це дозволить отримати швидку та більш повну відповідь фахівця.

"Безкоштовна консультація онколога відкриває широкі можливості, які спрямовані на підвищення ефективності лікування. В першу чергу, вона дозволяє без відвідування онкоцентру "Клініки Спіженко" в Києві отримати попередній висновок фахівця, що буде зручним пацієнтам з інших міст і країн", - зазначають у клініці.

Також безкоштовна консультація онколога (онколога-нейрохірурга, онколога-дерматолога і т.д.) дозволяє оперативно отримати "іншу думку" - перед початком лікування в іншій клініці, перевірити правильність поставленого діагнозу і адекватність призначеного лікування.

"Онлайн-консультація на сайті "Клініки Спіженко" надається безкоштовно, відповідь на звернення буде направлено в максимально короткий термін, запити пацієнтів на безкоштовну консультацію обробляються в порядку надходження", - наголошують у клініці.

Задля отримання такої консультації треба заповнити форму запиту онлайн.