В Климца подтвердили его арест в России

"Я, как советник по коммуникациям президента компании OLYMP Павла Климца, должна сообщить следующее: сегодня в лентах новостей многих изданий появилась информация об аресте Павла Климца в Москве. Информация только об аресте соответствует действительности. Взятки не было. Работают адвокаты. Учитывая отношения с государством-соседом, семья Климца воздерживается от комментариев и умоляет СМИ не строить никаких версий, это может навредить, потому что безопасность и жизнь Павла Климца может быть под угрозой. Последние годы Павел Климец отходил от дел в отношении компании, в планах была общественная деятельность ради развития экономики Украины и популяризации таких инструментов привлечения инвестиций, как свободные экономические зоны и территории приоритетного развития", - сообщила она.



Как сообщал УНН, в Москве следователями Следственного комитета России (СКР) задержан известный украинский бизнесмен Павел Климец.