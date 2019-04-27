В Климца подтвердили его арест в России

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107972 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111949 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114641 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115474 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144285 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115513 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140337 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144990 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130374 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130394 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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7 марта, 12:17 • 102955 просмотра
Актуальное
В Климца подтвердили его арест в России

В Климца подтвердили его арест в России

Киев  •  УНН

 • 10188 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украинский бизнесмен Павел Климец действительно арестован в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook его советника по коммуникациям Юлии Трестер, УНН

"Я, как советник по коммуникациям президента компании OLYMP Павла Климца, должна сообщить следующее: сегодня в лентах новостей многих изданий появилась информация об аресте Павла Климца в Москве. Информация только об аресте соответствует действительности. Взятки не было. Работают адвокаты. Учитывая отношения с государством-соседом, семья Климца воздерживается от комментариев и умоляет СМИ не строить никаких версий, это может навредить, потому что безопасность и жизнь Павла Климца может быть под угрозой. Последние годы Павел Климец отходил от дел в отношении компании, в планах была общественная деятельность ради развития экономики Украины и популяризации таких инструментов привлечения инвестиций, как свободные экономические зоны и территории приоритетного развития", - сообщила она.

Как сообщал УНН, в Москве следователями Следственного комитета России (СКР) задержан известный украинский бизнесмен Павел Климец.

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