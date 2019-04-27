У Климця підтвердили його арешт в Росії

"Я, як радник з комунікацій президента компанії OLYMP Павла Климця, маю повідомити наступне: сьогодні в стрічках новин багатьох видань з'явилася інформація про арешт Павла Климця у Москві. Інформація тільки щодо арешту відповідає дійсності. Хабара не було. Працюють адвокати. Враховуючи відносини з державою-сусідом, родина Климця утримується від коментарів та благає ЗМІ не будувати жодних версій, це може нашкодити, тому що безпека та життя Павла Климця може бути під загрозою. Останні роки Павло Климець відходив від справ щодо компанії, в планах була громадська діяльність заради розвитку економіки України та популяризації таких інструментів залучення інвестицій, як вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку", - повідомила вона.



Як повідомляв УНН, у Москві слідчими Слідчого комітету Росії (СКР) затриманий відомий український бізнесмен Павло Климець.