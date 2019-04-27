У Москві затримали українського мультимільйонера - ЗМІ

Кому і за що підприємець, який входить в сотню найбагатших людей України, намагався передати гроші, поки невідомо.



Однак, за деякими даними, сам візит в Москву політика і мультимільйонера пов'язаний з його спробою обговорити долю належних йому активів на Донбасі, контроль за якими був їм фактично втрачено після початку бойових дій в 2014 році.



Слідчі СУ СКР по Центральному округу столиці стосовно бізнесмена і політика порушили кримінальну справу за відповідною статтею, а 12 квітня суддя Марина Сирова, відома винесенням вироку у скандальній справі Pussy Riot, відправила пана Климця в СІЗО. Втім, адвокати бізнесмена оскаржили це рішення в апеляційній інстанції Мосміськсуду, яка через порушення КПК постанову про арешт скасувала, направивши справу на новий розгляд. При цьому сам Павло Климець був залишений під вартою.



Новий розгляд поки не призначено. Отримати коментарі у цій справі в СКР не вдалося, а адвокати мультимільйонера недоступні.

У групі компаній OLYMP, яку очолює Павло Климець, неофіційно підтвердили його арешт в Москві.



Як повідомляв УНН, кримськотатарського бізнесмена випустили з СІЗО в Москві.