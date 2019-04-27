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7 марта, 06:35 • 115545 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140356 просмотра

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В Москве задержали украинского мультимиллионера - СМИ

В Москве задержали украинского мультимиллионера - СМИ

Киев  •  УНН

 • 16217 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Москве следователями Следственного комитета России (СКР) задержан известный украинский бизнесмен Павел Климец. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Коммерсантъ". 

Кому и за что предприниматель, входящий в сотню богатейших людей Украины, пытался передать деньги, пока неизвестно.

Однако, по некоторым данным, сам визит в Москву политика и мультимиллионера связан с его попыткой обсудить судьбу принадлежащих ему активов на Донбассе, контроль за которыми был им фактически утерян после начала боевых действий в 2014 году.

Следователи СУ СКР по Центральному округу столицы в отношении бизнесмена и политика возбудили уголовное дело по соответствующей статье, а 12 апреля судья Марина Сырова, известная вынесением приговора по скандальному делу Pussy Riot, отправила господина Климца в СИЗО. Впрочем, адвокаты бизнесмена обжаловали это решение в апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая из-за нарушений УПК арестное постановление отменила, направив дело на новое рассмотрение. При этом сам Павел Климец был оставлен под стражей.

Новое разбирательство пока не назначено. Получить комментарии по этому делу в СКР не удалось, а адвокаты мультимиллионера недоступны.

В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Павел Климец, неофициально подтвердили его арест в Москве.

Как сообщал УНН, крымскотатарского бизнесмена выпустили из СИЗО в Москве

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