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У Кличко увидели "улучшение ситуации с COVID-19" в столичных учебных заведениях

Киев • УНН

 • 13925 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Киеве улучшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 в учебных заведениях: на карантин закрыты 3 школы и 4 детсада. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

У Кличко увидели "улучшение ситуации с COVID-19" в столичных учебных заведениях

"Ситуация с заболеваемостью в учебных заведениях немного улучшилась. На сегодня в городе закрыты на карантин только 3 школы, но уменьшилось количество классов, требующих дистанционного обучения - сегодня их 698 в 227 школах. Всего больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) школьников в Киеве 1014. Также болеют почти 780 педагогов. Несколько меньше количество закрытых групп в детских садах. Из-за выявления случаев вируса временно не работают 147 групп в 120 садах. 4 сады полностью закрыты на карантин", - сказал Кличко.

Он отметил, что наполненность детей в детских садах сегодня составляет почти 55%.

Напомним, в Киеве за сутки COVID-19 заболело 70 медиков, а всего в столице за сутки заболело 1858 человек.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией. Заметим, что Киев находится на втором месте после Черкасской области с показателем 713,3 по заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения.

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