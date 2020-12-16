У Кличка побачили "поліпшення ситуації із COVID-19" у столичних навчальних закладах

"Ситуація з захворюваністю у навчальних закладах трохи поліпшилась. На сьогодні у місті зачинені на карантин тільки 3 школи, але зменшилась кількість класів, що потребують дистанційного навчання - сьогодні їх 698 у 227 школах. Усього хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 — ред.) школярів у Києві 1014. Також хворіють майже 780 педагогів. Дещо меншає кількість закритих груп у дитячих садках. Через виявлення випадків вірусу тимчасово не працюють 147 груп у 120 садочках. 4 садки повністю зачинені на карантин", — сказав Кличко.

Він зазначив, що наповненість дітей у дитячих садках сьогодні становить майже 55%.

Нагадаємо, у Києві за добу на COVID-19 захворіло 70 медиків, а загалом у столиці за добу захворіло 1858 людей.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією. Зауважимо, що Київ знаходиться на другому місці після Черкащини із показником 713,3 по захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення.