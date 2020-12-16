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У Києві за добу на COVID-19 захворіло 70 медиків

Київ • УНН

 • 16199 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. За минулу добу у Києві на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 1858 людей, з них 70 медпрацівників. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

У Києві за добу на COVID-19 захворіло 70 медиків

"У Києві за минулу добу виявили 1858 хворих на коронавірус (коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Померла 21 людина. Усього за період пандемії у столиці 1631 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 95 тис. 160", — повідомив Кличко.

Він зазначив, що серед тих, хто захворів:

▪️ 1001 жінка (від 18 до 91 року);
▪️ 716 чоловіків (від 18 до 94 років);
▪️ 71 дівчинка (від 12 днів до 17 років);
▪️ 70 хлопчиків (від 1 місяців до 17 років).

"Захворіла зокрема і (велика цифра) 70 медиків за минулу добу. До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнти. Інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 347 людей. Усього коронавірус подолали 29 тис. 897 мешканців нашого міста", — додав міський голова Києва.

За його словами, найбільше випадків захворювань виявили: у Дарницькому районі — 593, у Дніпровському районі — 260 та у Солом’янському — 161.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 919 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 622.

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