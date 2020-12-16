В Киеве за сутки на COVID-19 заболело 70 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирусной болезниью COVID-19 заболело 1858 человек, из них 70 медработников. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1858 больных коронавирус (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.). Умерла 21 человек. Всего за период пандемии в столице 1631 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 95 тыс. 160" , - сообщил Кличко.
Он отметил, что среди заболевших:
▪️ 1001 женщина (от 18 до 91 года)
▪️ 716 мужчин (от 18 до 94 лет);
▪️ 71 девочка (от 12 дней до 17 лет);
▪️ 70 мальчиков (от 1 мес до 17 лет).
"Заболела в том числе и (большая цифра) 70 медиков за прошедшие сутки. В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолели 29 тыс. 897 жителей нашего города", - добавил мэр Киева.
По его словам, больше всего случаев заболеваний обнаружили: в Дарницком районе - 593, в Днепровском районе - 260 и в Соломенском - 161.
Напомним, в Украине уже зафиксировано 919 тыс. Случаев COVID-19, за сутки - 10 622.