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В Киеве за сутки на COVID-19 заболело 70 медиков

Киев • УНН

 • 16199 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирусной болезниью COVID-19 заболело 1858 человек, из них 70 медработников. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

В Киеве за сутки на COVID-19 заболело 70 медиков

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1858 больных коронавирус (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.). Умерла 21 человек. Всего за период пандемии в столице 1631 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 95 тыс. 160" , - сообщил Кличко.

Он отметил, что среди заболевших:

▪️ 1001 женщина (от 18 до 91 года)
▪️ 716 мужчин (от 18 до 94 лет);
▪️ 71 девочка (от 12 дней до 17 лет);
▪️ 70 мальчиков (от 1 мес до 17 лет).

"Заболела в том числе и (большая цифра) 70 медиков за прошедшие сутки. В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолели 29 тыс. 897 жителей нашего города", - добавил мэр Киева.

По его словам, больше всего случаев заболеваний обнаружили: в Дарницком районе - 593, в Днепровском районе - 260 и в Соломенском - 161.

Напомним, в Украине уже зафиксировано 919 тыс. Случаев COVID-19, за сутки - 10 622.

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