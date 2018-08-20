В "Киевтеплоэнерго" озвучили планы по изменению тарифов на тепло и горячую воду
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. “Киевтеплоэнерго” не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения в связи с закупкой газа у частного поставщика, вместе с тем тарифы для юридических лиц могут возрасти. Об этом УНН сообщили в компании в ответ на запрос.
“Киевтеплоэнерго” совместно с КГГА сделано все возможное, чтобы ситуация с газом не повлияла на тарифы для населения (физических лиц) и они остались максимально комфортными для потребителей. Для юридических лиц ожидается подача в НКРЭКУ документов на пересмотр тарифов на производство тепловой и электрической энергии в соответствии с рыночной ценой газа“, — рассказали в компании.
Как отметили в “Киевтеплоэнерго”, для этого уже подготовлены соответствующие распоряжения и продолжается процесс их согласования.
Напомним, НКРЭКУ установила тарифы для “Киевтеплоэнерго” на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Они начали действовать с 1 августа.
КГГА закупила необходимые объемы газа для киевских объектов теплогенерации у “Укрнефтебурения” (УНБ).
При этом, цена газа УНБ (10,2 тыс. грн за тыс. куб. м) ниже, чем у “Нафтогаз Украины”, которая при условии оплаты в течение или после периода (календарный месяц) поставки газа составляет 11,083 тыс. грн за тыс . куб. м с НДС. В то же время, цена УНБ выше цены “Нафтогаза” при месячной авансовой предоплате.