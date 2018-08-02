Київ закупив газ за ціною, вищою ніж комерційна пропозиція "Нафтогазу"

“Ціна газу, придбаного КМДА на вільному ринку для вирішення оперативних проблем з забезпеченням роботи ТЕЦ є вищою не тільки вартості газу для населення, затвердженої урядом, а й комерційної вартості газу, яку Нафтогаз пропонує промисловим підприємствам. КМДА купила газ у „Укрнафтобуріння“ по 10 200 грн за тис. куб. м з ПДВ. При цьому, вартість газу, який „Нафтогаз“ продає пільговикам становить 5 930 грн за тис. куб. м з ПДВ, а для комерційних споживачів за умови передоплати — 10 130 грн за тис. куб. м з ПДВ”, — зауважили у компанії.

У “Нафтогазі” повідомили, що КМДА погодилась розпочати переговори про мирову угоду, засновану на тих самих умовах, які НАК пропонував ще на початку літа. Зокрема, мова йде про прийняття “Київтеплоенерго” боргів “Київенерго” перед “Нафтогазом”.

Мирова угода дозволить підприємству отримувати газ за пільговою ціною, що дасть змогу поновити забезпечення роботи київських об’єктів теплогенерації.

Нагадаємо, закуплених КМДА обсягів газу вистачить, щоб забезпечити безперебійну роботу об’єктів теплогенерації тимчасово, до того, як буде врегульовано питання щодо правонаступництва за накопиченими боргами за пільговий газ.