Гаряча вода у Києві: столичних тепловиків забезпечили газом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Ситуація із забезпеченням газом київських об’єктів теплогенерації наразі стабілізована, передає УНН з посиланням на “Нафтогаз”.
“Ситуація із забезпеченням газом київських об’єктів теплогенерації наразі стабілізована. КМДА закупила необхідні обсяги газу у одного з багатьох приватних постачальників, які працюють на ринку України”, — сказано у повідомленні.
У компанії зазначили, що ці обсяги дозволять забезпечити безперебійну роботу об’єктів теплогенерації тимчасово, до того, як буде врегульовано питання щодо правонаступництва за накопиченими боргами за пільговий газ, пов’язаними з цими об’єктами.
Таких результатів вдалося досягнути за результатми зустрічі в Адміністрації Президента голови правління “Нафтогазу” Андрія Коболєва та голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.
Крім того, у “Нафтогазі” повідомили, що за дорученням Президента України, на цьому тижні Кабміном було розроблено та запропоновано довгострокове рішення, яке дозволить відновити постачання газу київським об’єктам теплогенерації на пільгових умовах без порушення вимог законодавства. Йдеться про укладення мирової угоди між сторонами в суді.
“Нафтогаз” привітав готовність КМДА виконати вимогу закону “Про теплопостачання” щодо визнання боргів, накопичених через несвоєчасну оплату поставленого тепла частиною споживачів та заявив, що готовий негайно надати газ для роботи теплогенераційних підприємств Києва на законних підставах.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко доручив КМДА та “Нафтогазу” прискорити переговорний процес щодо укладання угоди НАК з “Київтеплоенерго” про постачання газу.