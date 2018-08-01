Горячая вода в Киеве: столичных тепловиков обеспечили газом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Ситуация с обеспечением газом киевских объектов теплогенерации на данный момент стабилизирована, передает УНН со ссылкой на “Нафтогаз”.
"Ситуация с обеспечением газом киевских объектов теплогенерации пока стабилизирована. КГГА закупила необходимые объемы газа у одного из многих частных поставщиков, работающих на рынке Украины", - сказано в сообщении.
В компании отметили, что эти объемы позволят обеспечить бесперебойную работу объектов теплогенерации временно, до того, как будет урегулирован вопрос о правопреемстве по накопленным долгам за льготный газ, связанными с этими объектами.
Таких результатов удалось достичь по результатм встречи в Администрации Президента главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
Кроме того, в "Нафтогазе" сообщили, что по поручению Президента Украины, на этой неделе Кабмином было разработано и предложено долгосрочное решение, которое позволит возобновить поставки газа киевским объектам теплогенерации на льготных условиях без нарушения требований законодательства. Речь идет о заключении мирового соглашения между сторонами в суде.
"Нафтогаз" приветсвует готовность КГГА выполнить требования закона "О теплоснабжении" о признании долгов, накопленных за несвоевременную оплату поставленного тепла частью потребителей и заявил, что готов немедленно предоставить газ для работы теплогенерацийних предприятий Киева на законных основаниях.
Напомним, вице-премьер-министр Геннадий Зубко поручил КГГА и "Нафтогазу" ускорить переговорный процесс по заключению соглашения НАК с "Киевтеплоэнерго" о поставках газа.