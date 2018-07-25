В уряді відреагували на конфлікт столиці та "Нафтогазу"

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко доручив Київській міській державній адміністрації та НАК "Нафтогаз України" прискорити переговорний процес щодо укладання угоди НАК з "Київтеплоенерго" про постачання газу. Про це він сьогодні сказав під час селекторної наради з керівниками ОДА щодо нового опалювального сезону, передає кореспондент УНН.

"Протокольне доручення КМДА і НАК "Нафтогазу" прискорити переговорний процес і знайти компромісне рішення в умовах того, що потрібно виконати закон і відповідно взяти у власність те майно, яке ви почали брати, і закінчити цю процедуру", - сказав Зубко.

Нагадаємо, господарський суд Києва відмовив визнати “Київтеплоенерго” як правонаступника боргових зобов’язань ПАТ “Київенерго”.

15 червня “Київтеплоенерго” звернулося в Господарський суд Києва з позовом до НАК “Нафтогаз”, вимагаючи визнати укладені договори про постачання газу.

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