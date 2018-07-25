В уряді відреагували на конфлікт столиці та "Нафтогазу"

"Протокольне доручення КМДА і НАК "Нафтогазу" прискорити переговорний процес і знайти компромісне рішення в умовах того, що потрібно виконати закон і відповідно взяти у власність те майно, яке ви почали брати, і закінчити цю процедуру", - сказав Зубко.



Нагадаємо, господарський суд Києва відмовив визнати “Київтеплоенерго” як правонаступника боргових зобов’язань ПАТ “Київенерго”.



15 червня “Київтеплоенерго” звернулося в Господарський суд Києва з позовом до НАК “Нафтогаз”, вимагаючи визнати укладені договори про постачання газу.