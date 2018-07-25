В правительстве отреагировали на конфликт столицы и "Нафтогаза"

"Протокольное поручение КГГА и НАК "Нафтогаз" ускорить переговорный процесс и найти компромиссное решение в условиях того, что нужно выполнить закон и соответственно взять в собственность то имущество, которое вы начали брать, и закончить эту процедуру", - сказал Зубко.



Напомним, хозяйственный суд Киева отказал признать "Киевтеплоэнерго" как правопреемника долговых обязательств ПАО "Киевэнерго".



15 июня "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к НАК "Нафтогаз", требуя признать заключены договоры о поставках газа.